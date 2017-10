Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vandalizam sedes de campanha dos candidatos vencedores

PSP de Leiria recebeu o alerta para os dois crimes pouco antes das 5h00.

Por I.J. | 06:00

As sedes de campanha dos candidatos dos PS à Câmara e Junta de Freguesia de Leiria, Raul Castro e José Cunha, respetivamente, ambos vencedores, foram vandalizadas ontem de madrugada por um homem referenciado por outros crimes, que usou tijolos para partir os vidros das instalações, situadas na avenida Heróis de Angola.



A PSP de Leiria recebeu o alerta para os dois crimes pouco antes das 05h00 e, pouco depois, identificou o autor, que foi localizado ainda nas imediações.



Trata-se de um homem de 30 anos, com residência em Lisboa, que não explicou os motivos que o levaram a vandalizar as sedes de candidatura de Raul Castro e José Cunha.



O presidente da concelhia de Leiria do PS, Gonçalo Lopes, repudiou a atitude, que considerou "de mau perder".