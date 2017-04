Vara criticado por não chamar Sócrates a depor

"As condutas de pessoas com responsabilidades públicas que se aproveitem da sua posição para tirarem benefícios para si ou para terceiros não são toleradas pela comunidade", dizem ainda os magistrados, que classificam Armando Vara como uma pessoa "com falta de sentido crítico ou autocensura".

Os juízes do Tribunal da Relação do Porto lançam no acórdão do processo Face Oculta críticas a Armando Vara, que viu a pena de cinco anos de cadeia ser confirmada. Os magistrados não conseguem perceber por que razão o antigo administrador do Millennium BCP não pediu a José Sócrates para ser ouvido em tribunal. Isto porque o ex-primeiro-ministro poderia atestar se realmente Vara lhe pediu para travar a demissão de Cardoso dos Reis, então presidente da CP."Torna-se evidente que, se queria demonstrar a inexistência da conversa com o primeiro-ministro, o arguido teria de requerer que este fosse ouvido sobre o assunto, pois a imunidade de que gozava por força do exercício das suas funções não lhe retirava a capacidade de depor, coisa que nunca foi requerida", lê-se no acórdão, que deu então como provado que Vara cometeu três crimes de tráfico de influências.O acórdão dá ainda como provado que Vara pediu a Paiva Nunes, administrador da EDP Imobiliária, para ajudar as empresas de Godinho. O ex-ministro do PS tentou ainda afastar Ana Paula Vitorino, à data secretária dos Transportes, e o presidente da Refer, Luís Pardal. Tudo porque não queriam favorecer o sucateiro, que entregou 25 mil euros a Vara.