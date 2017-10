Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vara fez favores a Sócrates na CGD

Ministério Público diz que a nomeação de Armando Vara para a administração da CGD, em 2005, teve como objetivo “satisfazer a vontade e os interesses do arguido José Sócrates”.

Por António Sérgio Azenha | 01:42

Armando Vara foi nomeado administrador da CGD em agosto de 2005, cinco meses após Sócrates ter tomado posse, com um objetivo muito específico: "Satisfazer a vontade e os interesses do arguido José Sócrates ou de terceiros com quem estivesse conluiado, visualizando ambos a possibilidade de obtenção de contrapartidas pecuniárias que repartiriam entre si", afirma o Ministério Público.



A acusação frisa que Vara aceitou fazer favores a Sócrates, "mesmo que a sua atuação fosse contrária aos seus deveres profissionais e estivesse em oposição aos interesses comerciais e financeiros da CGD, os quais na qualidade de membro do conselho de administração dessa instituição de crédito lhe competia defender". Vara foi nomeado administrador da CGD após o então ministro das Finanças, Luís Campos e Cunha, se ter demitido do cargo. Na carta de demissão, que entregou a Sócrates em julho de 2005, Campos e Cunha foi categórico: "Recuso-me a alterar pessoas sem uma estratégia."



O acordo entre Sócrates e Vara terá tido resultados, segundo o Ministério Público, no negócio de Vale do Lobo: por a CGD ter financiado a aquisição do projeto, cada um deles terá recebido luvas de um milhão de euros.



Sócrates e Vara foram sócios, em 1990, da Sovenco, cuja sede era num escritório de José Guilherme, na Amadora. Foi este construtor que pagou 14 milhões de euros a Ricardo Salgado, a título de liberalidade. E foi uma empresa de Carlos Santos Silva, a Constrope, que fez obras numa casa de Vara em Montemor-o-Novo, em 1999.



Procuradora confia na solidez da acusação

A procuradora-geral da República, Joana Marques Vidal, disse ontem que o Ministério Público (MP) não inventa processos, ao aludir à acusação do caso operação Marquês. "Não inventamos os processos. Os processos surgem porque há participações, porque há documentos e iniciam-se investigações porque é obrigatório iniciar perante um conjunto determinado de factos", sublinhou a magistrada. Joana Marques Vidal, que participava no congresso da Associação Sindical dos Juízes, na Figueira da Foz, revelou ainda estar confiante na solidez da acusação: "Confio na solidez desta acusação como confio na solidez das acusações que o MP emite. Quando o MP decide deduzir uma acusação é porque considera que existem indícios mínimos e suficientes relativamente à prática dos factos que permitem levá-lo a julgamento", sublinhou.