Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vê marido morrer após cair em poço

Homem de 78 anos estava a tentar reparar motor quando morreu, em Paredes.

Por M.F. | 09:20

Um homem de 78 anos morreu na manhã de segunda-feira, depois de cair num poço com mais de dez metros de profundidade, na rua de Santa Marta, em Lordelo, no concelho de Paredes.



Nélson Silva estava com a mulher a tentar reparar o motor que permitia puxar água do poço e, por razões que ainda não foram apuradas, desequilibrou-se e caiu à água.



A mulher foi incapaz de o ajudar, mas os gritos de desespero foram ouvidos pelos vizinhos, que chamaram de imediato os bombeiros.



"Encontrámo-lo com a cara na água e já sem sinais vitais", disse ao CM José Freitas, comandante dos Bombeiros Voluntários de Lordelo.



A vítima foi retirada do fundo do poço e, apesar das manobras de reanimação, não foi possível fazer o salvamento.