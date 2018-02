Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Veículo cai no rio Guadiana

Dono estacionou carro sem o travar. Usou barco para tentar retirar viatura.

Por João Mira Godinho | 09:01

Um carro caiu ao rio Guadiana, quando estava estacionado no cais da cidade espanhola de Aiamonte, na sexta-feira. O proprietário, um armador espanhol, ainda o tentou retirar da água com uma embarcação, mas sem sucesso. As autoridades espanholas vão hoje tentar retirar a viatura do fundo do rio.



A situação aconteceu pelas 17h00. O dono da viatura - um ligeiro de mercadorias - estacionou o carro junto à água mas quando saiu esqueceu-se de a travar. Com o forte vento que se tem feito sentir nos últimos dias na Andaluzia e também no Algarve, a carrinha acabou por ser empurrada para o Guadiana e, depois, ainda com o efeito do vento, e também da corrente, rapidamente se afastou da margem.



Ao aperceber-se da situação, o dono colocou na água um barco do qual também é proprietário e aproximou-se da viatura, para a retirar da água e ainda tentou passar um cabo para a puxar, numa altura em que a carrinha já estava a cerca de 50 metros da margem espanhola. A operação não teve sucesso e o veículo acabou mesmo por se afundar.



As autoridades espanholas tomaram conta da ocorrência mas, por se tratar de uma zona de fronteira, foram alertadas as congéneres portuguesas e, em particular, a Capitania do Porto de Vila Real de Santo António.



"Fomos informados do que se tinha passado e oferecemos a nossa colaboração para o que fosse necessário", explicou ao CM o comandante Fernandes Palma, da capitania de Vila Real de Santo António.



Tentativa para retirar

As autoridades espanholas devem hoje efetuar uma tentativa para retirar a viatura do fundo do Guadiana. Para já declinaram a oferta de apoio da Capitania de Vila Real de Santo António.



Correntes e lodo dificultam

O resgate do carro não se afigura fácil pois, além das correntes que se fazem sentir naquela que é a zona da foz do rio - muito influenciada pelas marés - o veículo pode estar enterrado no lodo.