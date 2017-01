Incêndio destrói lojas em Amarante e obriga a evacuação

Um incêndio ocorrido esta madrugada, numa avenida de Amarante, destruiu pelo menos duas lojas e há registo de pessoas retiradas no local.

Este fogo urbano na avenida General Vitorino Laranjeiro tem sido combatido nas últimas horas por várias corporações de bombeiros. Deflagrou no rés-do-chão de um prédio de quatro andares, numa galeria comercial. O alerta foi dado perto das 05h00 da manhã.



As causas do acidente ainda não foram avançadas, no entanto, sabe-se que o fogo terá deflagrado numa galeria comercial, instalada no rés-do-chão do prédio, onde existia uma lavandaria e uma loja de roupa, que acabaram por ficar total e parcialmente destruídas.



A Guarda Civil está a proceder a uma avaliação da segurança das estruturas deste edíficio para evitar que estes constituam perigos futuros.



O que achou desta notícia?







83.3% Muito insatisfeito

83.3%

16.7%

16.7%

Muito satisfeito