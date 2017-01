Velejador alemão descoberto sem vida em Porto Santo

A Polícia Marítima de Porto Santo resgatou, ao final da tarde deste sábado, o corpo de um velejador que estava dentro de um salva vidas que andava à deriva na costa Norte de Porto Santo.

Em comunicado, a Marinha revela que "Ao chegar ao local, os agentes confirmaram junto de elementos da corporação de Bombeiros Voluntários do Porto Santo que a vítima não apresentava sinais vitais. O óbito foi confirmado pelo Delegado de Saúde pelas 18H30, tendo sido autorizada a remoção do corpo pelo Ministério Público"

A vítima é um velejador alemão de 67 anos. Era tripulante de um pequeno veleiro de bandeira alemã, o ‘Tortuga’, que já tinha sido reportado como desaparecido por um familiar da vítima. Há três dias que duravam operações de busca para tentar localizar a embarcação, que tinha um segundo tripulante.

A Marinha revela que ainda prosseguem as buscas pelo segundo ocupante do ‘Tortuga’. "Depois de coberta uma área de patrulha de mais 3000 milhas quadradas, ao longo de três dias de buscas, não foram recolhidas evidências que alguma situação anómala pudesse ter ocorrido com este veleiro. Desconhece-se a causa da morte do tripulante agora encontrado, prosseguindo as buscas a partir desta madrugada pelo NRP Tejo, na tentativa de encontrar o veleiro e o segundo tripulante", revela a marinha.

