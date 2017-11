Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Velejador solitário leva Fátima até ao Brasil

Ricardo Diniz partiu este sábado de Peniche com uma imagem de Nossa Senhora benzida no Santuário de Fátima.

Transportando a mensagem de "Fé, Paz e Amor", inscrita na embarcação em que partiu ontem de Peniche, Ricardo Diniz assume a missão de levar até à diocese de São Salvador da Baía, no Brasil, uma imagem de Nossa Senhora, oferecida e benzida no Santuário de Fátima. O percurso é de 6600 quilómetros.



O velejador solitário, de 40 anos, demorará 25 dias a chegar ao outro lado do Atlântico, "se tudo correr bem", não prevendo escalas, depois de ter carregado a pé a imagem, numa peregrinação de 80 quilómetros entre Fátima e Peniche.



"Levo uma mensagem a todas as crenças e religiões e é importante que esta viagem transmita esses valores de Portugal para o Mundo, em especial num ano em que celebramos o centenário da Aparição de Nossa Senhora e no Brasil são os 300 anos de Nossa Senhora da Aparecida", afirmou Ricardo Diniz, que tem apenas como companhia uma gata bebé.



"É um grande gesto de fé e um abraço que damos aos nossos irmãos do Brasil, ajudando a realçar a mensagem de Fátima, de comunhão e amor entre os povos", manifestou o padre Diogo Correia, que acompanhou a partida do navegador.



A viagem devia ter tido início no dia 5, mas foi adiada devido às condições atmosféricas.



À chegada a São Salvador da Baía, a imagem será entregue às autoridades eclesiásticas e fica assim terminada a missão do peregrino, que recebeu alguns donativos e apoios, mas que não ostenta quaisquer referências a patrocinadores.



A comissão de honra da sua peregrinação conta com personalidades como Ramalho Eanes, Vítor Melícias e Júlio Isidro, entre outras.