Venda de calendários está a ajudar Bombeiros de Silves

Calendário custa cinco euros e está à venda no quartel da corporação.

Por Rui Pando Gomes | 08:32

A procura pelos calendários dos Bombeiros Voluntários de Silves está a aumentar devido ao seu cariz solidário. O protejo, tal como o CM já noticiou, pretende a angariação de fundos para apoiar o trabalho desenvolvido pela corporação de bombeiros.



O calendário, segundo revelou a direção da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Silves, pretende ainda "dar a conhecer ao público em geral a atividade diariamente desenvolvida pelos Bombeiros de Silves nas várias vertentes da proteção e socorro". O calendário tem um custo de 5 euros e está à venda na forma desdobrável. "Está a ter muita procura porque há muita gente a querer ajudar os bombeiros a desenvolver a sua missão e nesta altura as pessoas estão mais solidárias", revelou ao CM uma fonte da corporação.



O projeto teve uma tiragem de 500 exemplares mas poderá aumentar caso a procura continue a aumentar. Em cada mês são reveladas fotografias enquadradas nas diversas vertentes da proteção e socorro da corporação, publicitando ainda em cada mês a empresa que apoiou este protejo solidário.



Este projeto incluiu várias fotografias escolhidas entre as milhares que foram tiradas por David Venâncio, da empresa Djorge Photography. O fotógrafo acompanhou muitas horas de trabalho dos Bombeiros Voluntários de Silves, o que lhe permitiu reunir um conjunto de fotos que ilustram a atividade dos soldados da paz, no seu dia a dia. O projeto contou ainda com o apoio da Câmara Municipal de Silves.



Os calendários estão à venda no quartel dos Bombeiros Voluntários de Silves.