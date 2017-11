Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vende droga na cadeia com lucro milionário

Funcionária de uma escola de Vila do Conde apanhada com haxixe.

01:30

A funcionária de uma escola de Vila do Conde dedicava-se à venda de droga, na cadeia de Paços de Ferreira. Os lucros eram mais elevados do que o normal - o grama de haxixe era vendido, entre muros, a 200 euros; o de cocaína e heroína, a 500.



A técnica de ação educativa, de 24 anos, foi presa pela Polícia Judiciária do Porto por tráfico de estupefacientes agravado, mas já está em liberdade. Não pode, no entanto, visitar qualquer cadeia e tem de se apresentar três vezes por semana às autoridades. Também não pode sair de Vila do Conde.



A detenção ocorreu no sábado, durante a visita no Estabelecimento Prisional de Vale do Sousa. A suspeita tentava introduzir naquela cadeia diversas quantidades de heroína, cocaína e haxixe, num total de 187 doses, que transportava no interior do seu organismo.



Após a detenção, feita em flagrante delito, foi ainda realizada uma busca na habitação da detida, onde foi apreendida uma quantidade de haxixe que daria para cerca de 300 doses. Renderia à volta de 7500 euros.



Quando foi detida, a mulher visitava o seu companheiro, que está preso também por tráfico de estupefacientes. Esta já não seria a primeira vez que introduzia droga por aquele método, sendo que, depois, o produto era vendido em poucas horas na cadeia.



A investigação continua e as autoridades admitem que outros reclusos consigam obter droga pelo mesmo método, com a ajuda de familiares.



OUTRO CASO

Visita na cadeia

Uma mulher de 48 anos foi detida no domingo, em Leiria, por tentar entrar com 100 doses de haxixe no Estabelecimento Prisional de Leiria destinado a jovens, quando ia visitar um familiar preso.



Tráfico agravado

A arguida, que trabalha como auxiliar numa junta de freguesia, está indiciada pelo crime de tráfico de estupefacientes, na forma agravada por se tratar de um estabelecimento prisional.



Haxixe na roupa

A detenção ocorreu no domingo, quando a mulher procurava fazer introduzir as doses de haxixe na cadeia. Transportava a droga dissimulada no vestuário e foi descoberta pelos guardas prisionais.