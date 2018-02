Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vendedor morre após queda de carro em vala

Manuel Agostinho Rocha, de 48 anos, tinha estado a jantar com amigos e morreu no local.

Por Ana Palma e Rui Pando Gomes | 08:56

Tinha estado a jantar com amigos num restaurante e regressava a casa, em Bensafrim, quando perdeu o controlo da viatura, que caiu numa vala na EN 268, em Chabouco, no concelho de Aljezur. Manuel Agostinho Rocha, vendedor, que seguia sozinho na viatura, morreu no local.



O alerta foi dado pelas 00h50 da madrugada desta quinta-feira. O condutor, que ficou encarcerado, foi assistido pelos Bombeiros Voluntários de Aljezur e INEM. As manobras para tentar reanimar a vítima prolongaram-se por quase duas horas, mas o óbito da vítima, de 48 anos, acabou por ser confirmado no local pela equipa do INEM, apurou o CM.



"Ele estava bem. Tinha jantado e estava bem disposto. Não se percebe o que aconteceu realmente, porque o carro foi em frente na curva e não há quaisquer marcas de travagens", referiram ao CM testemunhas que estiveram no local e solicitaram o anonimato.



O CM soube que há a possibilidade de o condutor ter sido acometido de doença súbita, o que o levou a perder o controlo do carro e a cair na vala, mas tal só poderá ser confirmado através da autópsia ao corpo, que foi transportado para o Gabinete Médico Legal de Portimão.



A GNR investiga o acidente.