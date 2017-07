Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vento faz divergir sete aviões da Madeira para outros aeroportos

12:05

Sete aviões divergiram, esta segunda-feira, do Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo devido aos ventos na zona de Santa Cruz, revelou à Lusa uma fonte aeroportuária.



Quatro aviões divergiram para a ilha do Porto Santo, dois para Tenerife Sul e um para Gran Canária.



Entre os sete aviões que rumaram a outros aeroportos, dois acabaram por cancelar as viagens com destino à Madeira.



"Mas já aterraram alguns e descolaram outros, é conforme as abertas no tempo", disse a fonte, acrescentando que "as condições atmosféricas são para se manter".



Segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a intensidade do vento em Santa Cruz estará hoje entre os 31 e 37 quilómetros por hora.