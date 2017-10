Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vento forte continua a cancelar voos na Madeira

Alguns voos, como os com destino a Bremen, Jersey, Lisboa ou Faro foram cancelados.

Por Lusa | 04.10.17

Vários voos continuam a ser cancelados no aeroporto Cristiano Ronaldo, na Madeira, e outros são desviados devido ao vento forte que se tem feito sentir desde segunda-feira na ilha, disse esta terça-feira à Lusa fonte aeroportuária.



"Os movimentos no aeroporto continuam muito condicionados devido ao forte vento e não temos perspetiva de quando é que a situação vai melhorar", referiu a mesma fonte.



Alguns voos, como os com destino a Bremen, Jersey, Lisboa ou Faro foram cancelados.



"Temos também casos de voos que divergiram para outros aeroportos, como o caso de Porto Santo, mas que, entretanto, acabaram por ser cancelados e outro caso em que o voo voltou para trás", explicou.



O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para quarta-feira na Madeira céu geralmente pouco nublado, apresentando períodos de maior nebulosidade nas vertentes norte.



A previsão aponta ainda para vento moderado de 20 a 30 quilómetros por hora de nordeste, soprando forte e com rajadas até 75 quilómetros por hora nas zonas montanhosas.