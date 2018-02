Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vereadores da oposição ‘apagados’ das atas

Eleitos do PS em Freixo de Espada à Cinta abandonaram reunião do executivo por não verem a sua posição escrita.

08:22

Os vereadores do Partido Socialista de Freixo de Espada à Cinta denunciam o que dizem ser "graves atropelos à democracia". Em causa estão as atas das reuniões de câmara do município, liderado pela social-democrata Maria do Céu Quintas. Os socialistas alegam que, desde o início do segundo mandato da edil, não constam todas as declarações proferidas durante os encontros quinzenais.



Nas atas apenas consta o resultado das votações dos assuntos levados a discussão, diz a oposição socialista na autarquia de Freixo de Espada à Cinta. "Quando as atas chegam para aprovação, vemos que não estão lá transcritos os nossos pareceres, nem as nossas tomadas de posição", disse ao Correio da Manhã Nuno Ferreira, vereador do PS.



O político sente que o seu trabalho, enquanto membro do executivo, está a ser boicotado: "Já alertámos diversas vezes para o que está a acontecer. Aliás, temos votado contra a aprovação das atas, porque não espelham o que se passa nas reuniões. No dia 14 deste mês tomámos uma medida extrema e abandonámos a reunião porque o caso se repetiu."



Por sua vez, e em poucas palavras, Maria do Céu Quintas refuta esta situação: "As atas cumprem a lei" afirmou ao CM, apelidando o sucedido de "carnaval político" do qual não quer fazer parte.



A partir desta segunda-feira, Nuno Ferreira e Antónia Coxita vão começar a enviar por correio aos munícipes do concelho um comunicado onde expõem o seu descontentamento.



O executivo da autarquia de Freixo de Espada à Cinta é composto pela maioria do PSD, três elementos, e dois do PS.