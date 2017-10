Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Versão do amigo desmente Sócrates

Santos Silva disse aos investigadores que, a partir de 2012, emprestou 510 mil euros a José Sócrates.

Por António Sérgio Azenha | 01:30

Carlos Santos Silva começou a emprestar dinheiro a Sócrates "a partir de 2012" e o total atingiu um valor "na ordem dos 510 mil euros", disse o próprio no interrogatório de 21 de novembro de 2014. Ou seja: de 2012 a 21 de novembro de 2014, quando ambos foram detidos, o amigo emprestou a Sócrates uma média de 14 166 euros por mês. O que contradiz a versão de Sócrates, na RTP, de que "as quantias eram muito modestas."



No interrogatório realizado após a detenção na Operação Marquês, o juiz de instrução criminal, Carlos Alexandre, questionou Santos Silva sobre as entregas de dinheiro ao antigo primeiro-ministro. E o amigo de Sócrates afirmou: "Houve uma altura em que eu, pela relação de amizade que tenho com ele e tendo eu condições financeiras, achei que poderia ajudar a que ele tivesse um estatuto para o qual não tinha meios." E acrescentou: "Fui eu que sugeri empréstimos de algumas quantias, eu próprio oferecia-me para lhas entregar. Isso aconteceu."



Carlos Alexandre quis saber se o empresário tinha apontamentos com os empréstimos a Sócrates e onde estavam essas notas. O amigo de Sócrates disse que sim e adiantou: "a última vez que eu os vi tinha [um valor] na ordem dos 510 mil euros", admitindo que "talvez seja um pouco mais." Santos Silva acabou por dizer que já tinha destruído os papéis.



Na entrevista à RTP, na última sexta-feira, Sócrates afirmou: "Eu sempre pensei que esses empréstimos iam durar pouco. As quantias eram também muito modestas. Houve umas vezes em que foram quantias mais avultadas, estou a falar de cinco mil, 7500 euros."



Com base nestes valores, o total dos empréstimos de Santos Silva a Sócrates, se tivessem sido concedidos todos os meses, teriam atingido, entre 2012 e 21 de novembro de 2014, o total de 180 mil ou 270 mil euros. Qualquer um destes montantes é muito inferior aos 510 mil euros que Santos Silva disse ter emprestado, nesse período, a Sócrates.



Na altura, Santos Silva disse também que Sócrates ainda não tinha devolvido o dinheiro.



Custo de mercado das rendas na Expo supera montante do rendimento mensal

O preço de mercado das rendas junto à marina da Expo em Lisboa, onde Sócrates reside desde dezembro de 2015, é superior ao rendimento mensal do antigo primeiro-ministro.



Segundo fontes do mercado imobiliário, naquela zona nobre da cidade o preço da renda das casas oscila entre dois mil e três mil euros por mês. Como Sócrates tem como único rendimento, segundo o próprio, uma pensão de 2372 euros brutos por mês, este montante será insuficiente para fazer face aos encargos mensais com a renda da casa.



O preço das rendas tem tido um forte crescimento em Lisboa.



Ex-governante tem pensão de político e não de reformado

José Sócrates deu a entender, na entrevista à RTP, que não recebe uma pensão vitalícia como político, mas como aposentado. "Eu vivo daquilo que é a minha pensão", afirmou Sócrates na entrevista da RTP. E precisou que essa pensão não era de primeiro-ministro, "porque essa acabei eu com ela", mas "de deputado".



O Governo de Sócrates aprovou em junho de 2005, três meses após ter tomado posse, extinção da subvenção mensal vitalícia. Em outubro desse ano, entrou em vigor a lei nº 52-A/2005, que extinguiu essa prestação para os políticos, com exceção do Presidente da República.



Por isso, foi extinta a subvenção mensal vitalícia do primeiro-ministro mas também dos deputados. Para os políticos que já tinham adquirido esse direito, foi estababelecido um período de transição. Sócrates considerou essa pensão um "privilégio injustificado."



Sendo deputado desde meados de 1980, Sócrates tinha direito à pensão vitalícia. E pediu a sua atribuição à Caixa Geral de Aposentações: desde junho de 2016, Sócrates recebe uma pensão vitalícia como político de 2372 euros por mês.



Na altura tinha 59 anos e estava longe da idade normal da reforma. A pensão terá sido calculada com base no salário de deputado.