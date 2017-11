Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Via navegável do Douro com 1 milhão de turistas

Número será atingido até ao final do ano. Verão prolongado beneficia turismo fluvial.

O verão prolongado beneficiou o turismo fluvial no Douro onde, este ano, se perspetiva bater o recorde de um milhão de passageiros nas embarcações que cruzam o rio.



A Via Navegável do Douro, que desce de Barca d’ Alva até ao Porto, atrai cada vez mais turistas que viajam em pequenas embarcações, cruzeiros de um dia ou barcos-hotéis, com programas que vão desde uma hora de duração até uma semana.



Fonte da Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL) garante que, até ao final do ano, deve ser atingido o número recorde de um milhão de passageiros. Estão atualmente ativos 60 operadores, com 147 embarcações, 20 das quais barcos-hotéis.



Em 2016, cruzaram o Douro 863 043 turistas, distribuídos por 85 embarcações de 47 operadores.



"Este ano, a época turística prolongou-se e, neste momento, ainda continuamos com atividades. Temos reservas até ao final do presente mês de novembro e, inclusive, também já para dezembro", afirmou António Pinto, da empresa Douro à Vela, que garante que 2017 está a ser "o melhor" dos nove anos que leva a empresa: "E a tendência é ir crescendo. Cada vez mais as pessoas estão a descobrir o Douro e as suas fantásticas quintas, vinhos, gastronomia e cultura."



Há mais portugueses, mas também visitantes dos Estados Unidos, Brasil, Austrália e muitos outros países.



"Os grupos e a procura já se diluem mais no tempo. Podemos dizer que a época baixa já não é tão grande. A sazonalidade está a diminuir", frisou José António Fernandes, da Associação de Empresários de Hotelaria e Turismo do Douro.