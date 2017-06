“Via o fumo e labaredas a baterem nas janelas”

Naquela vivenda, mesmo à entrada de Souto Fundeiro, em Pedrógão Grande, os seis sobreviventes rezaram depois a Nossa Senhora dos Milagres, cuja capela também resistiu ao inferno. De resto, a pequena aldeia de Souto Fundeiro está reduzida agora a cinzas e a pó.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

No meio da tragédia, uma história de sobrevivência. Em Souto Fundeiro, junto à Estrada Nacional 236, apenas duas casas escaparam ao avanço das chamas. As outras quatro ficaram destruídas e queimadas. E três habitantes – pai, mãe e filho – estão internados em Coimbra com queimaduras graves. Não há, para já, mortos a registar na aldeia, e Gromecindo Simões, 56 anos, é um dos sobreviventes. Ele e, graças a ele, o resto da família e um casal que ia a passar na rua."Via lume por todo o lado. Fechei a porta de casa e vi as labaredas a baterem nas minhas janelas. Era um conjunto de fogo e de fumo que nem consigo explicar. Nunca tinha visto uma coisa daquelas na minha vida. E de repente ouvi a minha mulher e os meus sogros a gritarem aflitos – estavam os três na rua. O meu sogro dizia: ‘vamos morrer todos queimados’. A minha mulher só dizia que não ia ver mais o nosso filho. E eu só queria ter esperanças de que íamos sobreviver. E foi o que aconteceu", conta aoGromecindo, que rapidamente puxou os familiares para dentro de casa.Depois ainda salvou um casal que ia a passar na estrada e que, com a aflição do fogo a avançar, só pensou em pedir ajuda. "Nós estávamos em casa e ouvi a minha porta a arrombar. Era um homem que com a força de querer entrar partiu a minha porta. Ficámos assustados mas percebemos. Logo a seguir ele foi buscar a mulher que estava ao fundo das escadas já queimada. Trouxe-a pelo braço para ela não desistir de viver e abrigaram-se ali os dois connosco. Hoje estamos todos vivos e eu nem sei como", conta Gromecindo Simões, emocionado.