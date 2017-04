Viaduto de Alcântara encerrado até meados de maio

Na altura, a circulação foi interrompida e a ligação do comboio na linha de Cascais também foi temporariamente cortada.



Logo nessa noite, houve uma intervenção no pilar, que voltou a ser colocado na posição correta mas, desde então, não voltaram a decorrer obras.



Mesmo com a garantia da Câmara de Lisboa de que vai ser colocado um pórtico para controlar a altura dos veículos no local, junto ao viaduto de Alcântara não há qualquer indicação de quando vão arrancar os trabalhos para a colocação dessa estrutura.

De resto, a circulação de pesados na ponte, que é provisória há mais de 40 anos, não está autorizada desde 2005.No entanto, em março, o desvio de um dos pilares causou a separação das juntas do tabuleiro e a Câmara Municipal de Lisboa acredita que, na causa do incidente, esteve a passagem de um camião.