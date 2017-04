Viaduto de Alcântara terá pórticos para evitar a circulação de veículos pesados

Embora na Avenida da Índia a circulação rodoviária e ferroviária já ocorra com normalidade debaixo do viaduto, o tabuleiro continua encerrado no sentido Avenida de Ceuta - porto de Lisboa.Numa conferência de imprensa que decorreu hoje nos Paços do Concelho, o vereador do Urbanismo, Manuel Salgado, informou que "vão ser instalados dois pórticos no sentido de garantir a circulação apenas de ligeiros, e não de pesados" no tabuleiro do viaduto.Ou seja, "veículos com mais de 2,25 metros não poderão circular" em cima do viaduto de Alcântara, explicou."Desde 2005 que está proibida a circulação de veículos pesados de carga em cima do tabuleiro, mas circulam", apontou Manuel Salgado.Referindo que "acidentes destes podem sempre surgir", o autarca do executivo municipal de maioria socialista salientou que "as regras de trânsito são para ser cumpridas", e que esta medida serve para o município "ter a certeza que a situação não se repete".Questionado quanto à reabertura total da circulação do viaduto, Manuel Salgado afirmou que "o mais tardar em meados de maio o viaduto poderá abrir".