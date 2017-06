Viaduto para a ponte 25 de Abril com pilares degradados

Tal facto, acrescenta, "deve-se à falta de manutenção do betão, material de que é feita a obra". Uma situação que "tem sido acompanhada de perto", sublinha Fernando Ramos."Por se tratar de uma estrutura que interfere com a rede ferroviária sob sua gestão, a Infraestruturas de Portugal tem realizado a adequada monitorização do seu estado de conservação", diz o assessor da IP.Fernando Ramos anunciou, ainda, que está prevista uma obra de recuperação dos pilares, mas sem adiantar datas.O viaduto - que liga a avenida Duarte Pacheco ao IP7 - é atravessado diariamente por milhares de condutores, pois trata-se de uma via com acesso à Margem Sul do Tejo, através da ponte 25 de Abril. O alerta para o estado dos pilares foi dado ao CM por uma leitora, que se mostrou preocupada com o aspeto de degradação que apresentam.O viaduto foi construído em 1999 no âmbito do empreendimento do Eixo Ferroviário Norte-Sul.