Viagem de dois mil anos num castro à beira-mar

‘Galaicofolia’ abre as portas amanhã à tarde e vai prolongar-se até domingo à noite.

Por Secundino Cunha | 08:12

O castro de S. Lourenço, na freguesia de Vila Chã, em Esposende, vai regressar, a partir de amanhã, ao tempo galaico.



A ‘Galaicofolia’ promove uma viagem de mais de dois mil anos, que, ao longo de três dias, mostrará como era a festa antes de os romanos terem chegado à Península Ibérica.



"Existe uma forma de festejar nascida nestes castros há mais de dois mil anos.



A cada instante invadia este povo uma sensação única de prazer festivo, um modo de estar em festa que se desenvolveu no atravessar dos tempos, mantendo um espírito ímpar de diversão", refere, em comunicado, a câmara, que é a organizadora do certame.



Animação, música, gastronomia da época, queimada galaica, ambiências e recriações históricas são algumas das iniciativas que prometem constituir um meio de transporte aos antepassados, recordando o ‘modus vivendi’ do povo castrejo.



A grande novidade da edição deste ano é a recriação romana. Apesar de se tratar de um castro e de uma festa da cultura galaica, a organização optou por introduzir a questão romana.



Assim, haverá no recinto um acampamento, um mercado romano e uma arena para espetáculos. A gastronomia da época terá um destaque especial.



"A ‘Galaicofolia’ é uma marca do município que visa afirmar o concelho no plano turístico e divulgar o património concelhio, contribuindo também para a dinamização da economia local", afirmou o autarca Benjamim Pereira.



Para os mais novos, há o espaço Caturo (‘Ludus Caturi’), nome da mascote do Serviço Educativo do Centro Interpretativo de S. Lourenço - local reservado a jogos, oficinas, histórias e muitas brincadeiras.