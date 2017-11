Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Viana do Castelo implanta medidas para reduzir consumo de água

Seca obriga a cortes nas regas e lavagem de espaços públicos.

Por Catarina Figueiredo | 14:37

A autarquia de Viana do Castelo vai implantar um conjunto de medidas para reduzir o consumo de água no município, anunciou esta quinta-feira a Câmara Municipal.



Assim, estas novas regras assentam no corte de 50% da água disponível para a lavagem das ruas da cidade, bem como na suspensão das regas que utilizam água para consumo público, e ainda na redução para metade no plano de regas de espaços verdes e jardins do concelho.



A acompanhar estas medidas, os Serviços Municipalizados de Saneamento Básico de Viana do Castelo (SMSBVC) vão promover uma série de campanhas de sensibilização para um uso mais racional e eficiente dos recursos hídricos.



A seca que se faz sentir em quase todas as regiões do país não deixou de lado o concelho de Viana do Castelo, no entanto, a autarquia faz saber que "o sistema público de distribuição de água no domicilio não está de momento ameaçado".