Viatura da GNR despista-se em Loulé

Causas do acidente vão ser investigadas.

Por P.F.G. | 08:11

Uma viatura do posto da GNR de Salir despistou-se ontem ao final da manhã na Estrada Nacional 124, entre Salir e Alte, no concelho de Loulé.



Apesar do aparato, nenhum dos militares que seguia no automóvel sofreu ferimentos.



As causas do acidente vão agora ser investigadas pelo Destacamento de Trânsito da GNR de Faro.