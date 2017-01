Viciado em jogo rouba dinheiro de mealheiro

O que achou desta notícia?







O técnico funerário que está a ser julgado no Tribunal de Coimbra por ter falsificado notas, trocando-as pelo dinheiro que o filho da sua companheira amealhava e guardava em casa, vai conhecer a sentença amanhã. No total, o arguido furtou 970 euros ao enteado, de 11 anos, dinheiro que gastou no jogo online. Tentou camuflar o crime falsificando as notas.À data dos factos, o arguido, de 30 anos, residia com a companheira e o menor em Condeixa-a-Nova. O caso foi descoberto em dezembro de 2014 pela mãe do menino, quando se dirigiu a um banco para abrir uma conta para depositar o dinheiro que o filho guardava em casa e que era resultado de ofertas de familiares durante os aniversários, Natal e Páscoa. O funcionário do banco apercebeu-se que as notas seriam falsas porque tinham a mesma numeração facial e chamou a GNR que apreendeu as notas e encaminhou o caso para a Polícia Judiciária.O arguido ficou viciado no jogo online quando começou a ganhar. Além de furtar o dinheiro ao enteado, pediu verbas emprestadas a amigos e familiares e fez também alguns empréstimos.