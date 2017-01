Vídeo chocante mostra jovem a ser espancado em Almada

CM falou com uma familiar da vítima, que confirma o caso. "O 'João' [nome fictício] caiu numa armadilha. Ligou-lhe um colega a dizer que precisava de falar e ele foi sozinho ao local combinado. Quando chegou, foi agredido por vária pessoas".



A agressão terá sido causada por um desentendimento acerca de uma rapariga.



A familiar conta que 'João' ficou com "muitas mazelas". Conta que este foi hospitalizado e a família apresentou queixa nas autoridades. O rapaz, de 15 anos, continua a frequentar a escola, mas a familiar contactada pelo CM conta que o caso "ainda tem consequências" no seu comportamento.



A violência da cena impressiona. O jovem vestido de negro avança perante um grupo de rapazes e raparigas e um deles sai-lhe ao caminho. O que acontece a seguir é uma sucessão de murros e pontapés na cabeça, com vários agressores a atingir a vítima, deitada no chão, até esta ficar quase inanimada.Quando se levanta, o jovem cambaleia e bate com a cabeça na carrinha junto à qual foi agredido. Isto perante repetidos comentários de gozo, sem que ninguém faça alguma coisa para travar a violência.O vídeo foi gravado com um telemóvel em Almada, numa zona perto de duas escolas secundárias, e mostra o episódio que aconteceu há cerca de dois meses. Mas está agora a ser partilhado de forma viral nas redes sociais.