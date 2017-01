Conduta rebenta e alaga Santa Apolónia





(Em Atualização)

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito





20%

20% 80% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito





20%

20% 80% Muito satisfeito Outras 5 pessoas também já deram o seu contributo pub

Uma conduta de água da Empresa Portuguesa de Águas Livres (EPAL) rebentou e alagou uma estrada em Santa Apolónia, Lisboa.O incidente ocorreu durante a manhã desta terça-feira, condicionando o trânsito numa das principais vias da capital.A situação foi, no entretanto, regularizada, mas o rebentamento causou o aluimento de um passeio na zona. Para além disso, o trânsito continua condicionado, com a circulação a acontecer apenas na faixa mais à esquerda, no sentido do Parque das Nações, sob a orientação da Polícia Municipal.