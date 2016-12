Vídeo do metro trama ladrões de estudantes

A PSP foi alertada e a investigação criminal colocou-se no terreno. Apanhou os suspeitos através das imagens de videovigilância do metropolitano. O trio foi depois reconhecido pelas vítimas e testemunhas.



O crime nos Olivais, onde os três assaltantes foram detidos na quarta-feira à tarde, ocorreu no dia 16. As vítimas ficaram muito assustadas e entregaram os telemóveis. Os suspeitos seguiram no metro até ao Martim Moniz, na Baixa de Lisboa, e venderam os aparelhos nesse mesmo dia, por 100 euros.A PSP foi alertada e a investigação criminal colocou-se no terreno. Apanhou os suspeitos através das imagens de videovigilância do metropolitano. O trio foi depois reconhecido pelas vítimas e testemunhas.Presentes a tribunal para primeiro interrogatório judicial, os três ficaram em liberdade, sujeitos a apresentações semanais às autoridades.

No último dia de aulas antes das férias de Natal, os três assaltantes apontaram as facas a quatro miúdos de 15 anos e obrigaram-nos a entregar os telemóveis.Os atacantes aproveitaram a proximidade do metro dos Olivais, em Lisboa, para fugir pela estação. Mas isso foi-lhes fatal: apanhados pelo sistema de videovigilância, acabaram agora detidos pela Divisão de Investigação Criminal da PSP de Lisboa.Segundo apurou ojunto de fonte policial, dois dos três assaltantes, entre os 18 e os 21 anos, residem em Setúbal e têm contra eles vários processos por roubos ocorridos nessa região.