Vídeo mostra agressões a GNR na Marinha Grande

Imagens estão a circular na Internet e a gerar polémica.

22.12.17

Dois GNR dirigiram-se a um café, em Vieira de Leiria, na Marinha Grande, para identificar um homem suspeito de violência doméstica.



A patrulha dirigiu-se ao estabelecimento, durante esta semana, após uma queixa apresentada pela ex-mulher do agressor. No local, o homem recusou identificar-se e os guardas preparavam-se para o deter por desobediência quando foram agredidos.



Um GNR recebeu tratamento médico e tem uma fratura numa mão. O suspeito é reincidente no crime de violência doméstica e tem antecedentes de tráfico de droga.