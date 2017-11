Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vídeo mostra agressões a PSP em Lisboa

Imagens estão a circular nas redes sociais. Caso aconteceu no Miradouro de Santa Catarina.

Um PSP foi agredido junto ao Miradouro de Santa Catarina, em Lisboa, e o momento ficou gravado em vídeo.



As imagens, que estão a circular nas redes sociais, mostram dois homens a agredir um agente da polícia, que está acompanhado por uma outra colega que tenta acalmar a situação. Ambos os agentes pertencem à esquadra da PSP do Bairro Alto, em Lisboa.



O agressor foi detido e posteriormente presente a tribunal, acabando por sair em liberdade. O caso baixou a inquérito e está agora a ser investigado pela Polícia Judiciária de Lisboa. O CM sabe que o polícia terá recebido tratamento hospitalar após as agressões.



O caso aconteceu no passado dia 1 de outubro, de acordo com o Comando Metropolitano da PSP de Lisboa.