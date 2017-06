Vídeo mostra carro desportivo a arder em Viseu



No local estiveram os bombeiros voluntários e municipais de Viseu.





Nas imagens, é possível ver as chamas a consumirem por completo o BMW, numa avenida movimentada da cidade.O primeiro alerta foi dado ao Comando Distrital de Operações de Socorro local por volta das 10h30 e relatava um sobreaquecimento da viatura. No entanto, e como o veículo ardeu por completo, as causas deste incidente estão a ser apuradas pela PSP.