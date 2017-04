Vídeo mostra descarga de água poluída em praia de Oeiras

O caso está a ser investigado pela Autoridade Marítima Nacional, através do Comando Local de Lisboa da Polícia Marítima.



O presidente do PSD Cascais informou que na origem da descarga está a construção do condomínio da torre em Oeiras.O caso está a ser investigado pela Autoridade Marítima Nacional, através do Comando Local de Lisboa da Polícia Marítima.

O que achou desta notícia?







100% Muito insatisfeito

100%





Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







100% Muito insatisfeito

100%





Muito satisfeito pub

Um vídeo publicado nas redes sociais está a gerar revolta entre os internautas. Nas imagens pode ver-se uma descarga de água poluída na praia da Torre, em Oeiras.O autor do vídeo refere-se às imagens como se fossem gravadas numa praia de Cascais. "Tristeza do cacete, mais de duas horas! Sr.Carreiras, não é dos esgotos, mas sim da obra da universidade, a sua menina dos olhos, isto é cimento. Irra!", disse.Carlos Carreiras, presidente da Câmara de Cascais, respondeu no Facebook às acusações. "Pois é, dava jeito que fosse verdade este post, na falta de ideias e de propostas, todas as mentiras servem para atacar. Mas não é verdade em nenhuma praia do concelho de Cascais, também não é verdade que a origem seja as obras da construção da Universidade Nova", escreveu.