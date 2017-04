Vídeo mostra o que aconteceu dentro do hotel dos finalistas

Alguns dos jovens – alunos do secundário de todo o País, como Braga, Maia, Sintra, Amadora, Faro ou Odivelas – terão sido identificados como autores de distúrbios, sendo-lhes imputada a despesa. Mas outros estragos, em zonas comuns do hotel serão pagos por todos.



Esse facto deixou alguns alunos e familiares indignados, já que dizem não ter causado estragos.



Um sofá no elevador, estátuas fora do sítio, danos nas paredes ou extintores vazios nos corredores. Segundo oapurou junto de um aluno, só pelos danos numa parede os responsáveis do hotel Pueblo Camino Real, em Torremolinos, reclamam 1500 euros aos cerca de 1200 alunos portugueses que foram expulsos no final da última semana onde os finalistas deviam passar férias. Um vídeo exclusivo domostra parte dos estragos causados no hotel.Segundo a polícia, os prejuízos chegam a 50 mil euros. Os estudantes finalistas, por seu lado, queixam-se das más condições do hotel: água fria nas casas de banho, baratas, toalhas que não eram trocadas. Muitos exigiram o Livro de Reclamações.A polícia espanhola admitiu ter sido chamada por diversas vezes nos últimos dias da estadia dos jovens. "É verdade que a polícia foi ao hotel, mas só por causa de queixas de barulho. Havia grupos que tinham sempre a música muito alta", conta um aluno sob anonimato.