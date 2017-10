Vídeo mostra resgate de homem nas Azenhas do Mar

Vítima foi resgatada em estado grave de uma arriba.

Por Sérgio A. Vitorino | 07.10.17

Um homem de 56 anos foi este sábado resgatado em estado grave de uma arriba nas Azenhas do Mar, concelho de Sintra.

O acidente ocorreu pelas 10h50. A vítima encontrava-se na apanha do polvo quando escorregou e caiu para o mar. Terá ficado inconsciente mas foi resgatado por um colega que estava também na apanha do polvo. Este homem retirou-o do mar para a arriba.

Foram mobilizados imediatamente no socorro meios do INEM, dos bombeiros e da capitania do Porto de Cascais. As autoridades estabilizaram a vítima e concluíram que a forma mais segura de a retirar seria através de um helicóptero da Força Aérea.

O homem foi levado, já consciente e estabilizado, para o aeródromo de Figo Maduro, em Lisboa, e daí transferido de ambulância para o Hospital de S. José.