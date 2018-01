Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vídeovigilância mostra clientes e funcionários dos CTT com pistolas apontadas

Assalto em Alfragide terá sido executado por gangue travado pela PSP a tiro em Queluz.

23:03

As imagens captadas pelas câmaras de vigilância mostram a violência do ataque. Um grupo de três homens entrou na loja dos CTT de Alfragide, no passado dia 18 de dezembro e ameaçou os funcionários e clientes com pistolas.



Os assaltantes apontaram as armas contra quem estava na loja e uma mulher que estava sentada teve o cano de uma das pistolas encostado às costas.



Clientes e funcionários foram ameaçados e obrigados a ajoelhar-se ou manter-se agachados enquanto o grupo rouba o dinheiro das caixas.



Os ladrões fugiram com milhares de euros.



As imagens agora divulgadas pela CMTV serão do mesmo grupo que a PSP travou a tiro em Queluz no dia 29 de dezembro, pouco depois de novo assalto armado, desta vez a uma carrinha de transporte de valores.



Depois do assalto em Telheiras, a PSP perseguiu o grupo e deteve os três homens, tendo um deles sido abatido quando se preparava para fugir de carro.