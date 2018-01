Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Videovigilância trama ladrões na Amadora

Casal de namorados atacou taxista à pedrada e acabou detido.

Por João Tavares | 07:36

Mal soube do ataque violento a um taxista de 53 anos, a PSP da Amadora recorreu às câmaras de videovigilância instaladas nas ruas do concelho. Em poucos minutos localizaram um casal de namorados responsáveis pelo roubo. Já com antecedentes, os jovens ficaram em prisão preventiva.



O casal apanhou o táxi junto à estação, pelas 02h00 de quinta-feira. Deram a Venda Nova como destino e, mal o taxista parou o carro, o jovem de 20 anos – sentado atrás –, fez-lhe uma ‘gravata’.



A namorada, de 19, armada com uma pedra, agrediu a vítima na cara, apoderando-se de 95 euros desta. Fugiram e deixaram para trás o taxista com ferimentos graves. A vítima conseguiu ir até à esquadra e pedir ajuda.



O casal de assaltantes foi detido não muito longe do local do ataque.