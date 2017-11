Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vieira ignora ataques de Bruno de Carvalho

Presidente do Sporting chamou “idiota” ao rival em dois dias seguidos. “Faça-se homem”, pediu.

Por António M. Pereira e João Pedro Óca | 01:30

O Benfica não vai reagir aos ataques desferidos por Bruno de Carvalho a Luís Filipe Vieira. Fonte próxima da direção dos encarnados garantiu ao CM que "o Benfica não vai descer ao nível de Bruno de Carvalho" e, para já, remete-se ao silêncio, na sequência das palavras do líder dos leões que chamou "idiota" a Vieira em dois dias seguidos.



"Existe um idiota no futebol que está sempre a ‘incitar’ à violência, que, perante mortes, monta cartilhas, que luta pela não legalização das suas claques, a quem apoia, e de quem tem ‘medo’. Esse mesmo idiota intitula-se de sério e anda sempre com o chavão que alguém lhe ensinou na boca: "um dia vai haver uma desgraça". Anda a dormir, ou pensa que andamos todos! Já houve, pelo menos, duas, meu caro: dois adeptos do Sporting assassinados por adeptos do seu clube! Mude o disco e faça-se homem de vez", escreveu ontem na sua página no Facebook a propósito da polémica da legalização das claques.



Palavras duras de Bruno de Carvalho num tom semelhante às que proferiu na sexta-feira, em Leiria. Nessa ocasião, aproveitou para reagir à entrevista de Vieira à BTV: "O que vi é de um perfeito idiota. Volto a avisá-lo: não volte a entrar na minha casa, porque da próxima vez não serei tão meiguinho. Talvez um dia mereça que eu diga o que ele anda a dizer sobre o seu treinador. Eu não ando de pijama pela Academia a comer batatas fritas e com uma câmara de televisão atrás."



A troca de acusações entre os presidentes rivais intensificou- -se nos últimos dias, após as insinuações de Luís Filipe Vieira: "O presidente não fala com o treinador, o treinador não fala com o presidente, é a confusão generalizada", disse sobre o líder leonino. E prosseguiu sem mencionar o nome Sporting: "Há um rival que já perdeu de certeza. Sempre que fizeram aliança ficaram pelo caminho. Não vão ganhar nada."



Os quatro capangas que vieira denunciou

Luís Filipe Vieira denunciou a existência de "quatro capangas" do FC Porto no camarote do Benfica no jogo com o Desp. Aves (3-1), em Vila das Aves. O presidente do Benfica chegou mesmo a dizer que foram insultados e ameaçados. Os "capangas" já estão identificados como Vítor Catão, diretor desportivo do Canelas 2010, o filho Vitinho, o sobrinho Paulo e o amigo Bruno Mendes. "Somos portistas, mas não temos nada a ver com os Super Dragões", disse Catão ao ‘Record’.



Luís Filipe Vieira falou em clima de medo e até referiu na entrevista na BTV: "Fui à casa de banho à espera que me seguissem, pois iam ter uma surpresa."