Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vigia bares para violar na Baixa de Lisboa

Homem de 19 anos atacou pelo menos três turistas e estudantes.

Por Sérgio A. Vitorino | 01:30

Passava noites a vigiar os bares do Bairro Alto e os caminhos para a Baixa, procurando estrangeiras que se deslocassem sozinhas de madrugada. O homem de 19 anos, desempregado, violou em três semanas pelo menos três mulheres que iam para casa ou hotéis, na zona mais nobre e turística de Lisboa. Foi agora detido pela PJ e está em preventiva. Pode ter cometido mais crimes.



Segundo afirmou ao CM fonte policial, o violador seguia-as desde o Bairro Alto e aproveitava quando estas entravam nos prédios onde vivem, na Baixa, para as atacar "com violência". Eram levadas para zonas "escuras e ermas" e violadas.



O homem roubava as vítimas. Ficava com dinheiro e telemóveis e livrava-se das malas com documentos nas imediações do elevador da Glória, não muito longe do local dos ataques.



Os locais, descrição física do atacante e o modo de atuação eram iguais em todos os crimes e a PJ montou uma teia para o apanhar. Terça-feira, quando inspetores andavam no terreno, o suspeito acabou por atacar a terceira vítima. Só que "demorou mais que o normal e felizmente baixou a guarda, permitindo à vítima gritar por socorro".



O alerta foi ouvido por populares, que retiveram o violador até à chegada da Polícia Municipal e logo depois da PJ.



O homem morava precisamente na zona do elevador da Glória, onde deixava os bens, e procurava "especificamente" estrangeiras. As vítimas são jovens, entre os 20 e 30 anos, que ou faziam turismo em Lisboa, ou são universitárias do programa Erasmus.