Vila de Monte Gordo vai ter posto da GNR

Autarca Luís Gomes diz que medida contribui para sentimento de segurança do destino de férias.

Por Pedro F. Guerreiro | 08:21

A vila turística de Monte Gordo, no concelho de Vila Real de Santo António (VRSA), vai passar a ter um posto da GNR. O local é uma das principais zonas turísticas da região do Algarve e a população quintuplica no verão.



A confirmação da construção de um posto da GNR foi dada pela secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna, Isabel Oneto, ao presidente da Câmara de VRSA, Luís Gomes, na sequência de uma visita de trabalho ao concelho. Ao que o CM apurou, o equipamento deverá ser construído de raiz, até final da legislatura deste Governo, num terreno à entrada da vila, junto às instalações da junta de freguesia.



Segundo o presidente da Câmara de Vila Real de Santo António, Luís Gomes, "a medida responde aos anseios dos moradores e comerciantes da vila de Monte Gordo e constitui uma meta há muito ambicionada pela autarquia".



Segundo o autarca, "esta decisão resulta do trabalho conjunto desenvolvido entre a autarquia e o Governo e mostra o importante papel da freguesia de Monte Gordo no contexto do turismo algarvio, na medida em que estamos a contribuir para o sentimento de segurança de todos os que nos escolhem como destino de férias".



Em comunicado, a autarquia revela ainda que a secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna inteirou-se ainda do processo de requalificação da esquadra da PSP de Vila Real de Santo António, que se encontra em elevado estado de degradação. A obra, que deverá atingir um investimento de 58 mil euros, tem como objetivo garantir condições de segurança dos utilizadores do imóvel e deverá arrancar em breve.