Vila do Conde envia toneladas de alimentação animal para zonas afetadas pelos fogos

Empresas reuniram dezenas de toneladas de fenos, palhas, milho e rações para várias espécies de animais.

Por Lusa | 14:32

Os agricultores do concelho de Vila do Conde recolheram toneladas de alimentação animal para distribuição nas zonas afetadas pelo grande incêndio do dia 15, disse esta quarta-feira presidente da Cooperativa Agrícola local, António Balazeiro.



A iniciativa de ajuda partiu de um esforço conjunto da Associação de Agricultores de Vila do Conde e da cooperativa dirigida por António Balazeiro que, nos últimos dias, reuniram dezenas de toneladas de fenos, palhas, milho e rações para várias espécies de animais.



Ainda no dia desta quarta-feira saem do concelho nortenho três camiões carregados com produtos, que rumam para a zona de Coimbra. Posteriormente, as plataformas locais de agricultores a distribuem-nos pelas zonas mais afetadas.



António Balazeiro descreveu que vários agricultores do concelho se mobilizaram imediatamente em prol desta causa, disponibilizando, "à medida das suas possibilidades, a ajuda aos colegas de profissão".



"Esperamos que possa fazer a diferença, pois as imagens que vimos deixaram-nos muito tristes. Não podíamos ficar indiferentes (...) e rapidamente nos mobilizamos para reunir o material", disse o dirigente.



Uma empresa de transportes da região disponibilizou os camiões que esta manhã já estavam a ser carregados em algumas freguesias de Vila do Conde.



António Balazeiro confirmou, ainda, que esta será uma primeira fase de ajuda, pois estão a ser planeadas novas recolhas que, poderão, além de palhas e rações, incluir utensílios e ferramentas agrícolas.



Nesta primeira iniciativa, o valor dos produtos já reunidos, que incluem algumas centenas de fardos de palha, rolos de fenos e mais de meia dezena de toneladas de rações, ronda os 20 mil euros.



Carlos Moreira, presidente da Associação de Agricultores de Vila do Conde, declarou-se "muito orgulhoso pela mobilização dos agricultores de Vila do Conde", falando num "gesto de nobre que se espera possa fazer a diferença entre aqueles que perderam os seus meios de subsistência".



As centenas de incêndios que deflagraram no dia 15 de outubro, o pior dia de fogos do ano segundo as autoridades, provocaram 45 mortos e cerca de 70 feridos, perto de uma dezena dos quais graves.



Os fogos obrigaram a evacuar localidades, a realojar as populações e a cortar o trânsito em dezenas de estradas, sobretudo nas regiões Norte e Centro.



Esta é a segunda situação mais grave de incêndios com mortos em Portugal, depois de Pedrógão Grande, em junho deste ano, em que um fogo alastrou a outros municípios e provocou, segundo a contabilização oficial, 64 mortos e mais de 250 feridos. Registou-se ainda a morte de uma mulher que foi atropelada quando fugia deste fogo.