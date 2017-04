Vinga o filho a tiro e amputa pé a rival

A vingança pelo primeiro ataque, ao jovem de 23 anos, foi organizada pelo pai, funcionário da junta da Arrentela, território dos rivais. Partiram do Jamaica num carro até à porta de um café na rua Sociedade Filarmónica União Arrentelense. Apearam-se com as caçadeiras e dispararam a três metros contra quem lá estava sentado, atingindo as vítimas nos pés, tronco e na cabeça.



Os dois jovens que acompanharam o vingador têm ficha criminal por roubo, tráfico de droga e violação. Um tem processo de expulsão do País. Não tinham residência fixa e deram moradas falsas. O trio é esta sexta-feira presente ao juiz, em Almada.



Revoltado com a grave agressão à facada que o filho sofreu à entrada de um cacilheiro no Cais do Sodré, Lisboa, cometida por um grupo de nove jovens da Arrentela, o homem de 51 anos, residente no rival bairro do Jamaica, reuniu amigos da vítima e dois dias depois partiu para a vingança.Dispararam indiscriminadamente contra homens e mulheres à porta de um café, ferindo cinco - um deles teve mesmo parte do pé amputado pelos disparos.Os dois episódios da guerra entre grupos rivais do Seixal ocorreram a 20 e 22 de junho de 2015. Os esfaqueadores do cacilheiro foram logo presos pela Polícia Marítima e PSP a bordo. Os três atiradores - pai do esfaqueado e dois amigos - acabaram agora caçados pela Judiciária de Setúbal, na operação Reggae, numa intervenção ousada no bairro do Jamaica.