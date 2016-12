Vinte detidos por furto de azeitonas

GNR vigia olivais no Alentejo

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







100% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







100% Muito satisfeito Outras 9 pessoas também já deram o seu contributo pub

Vinte pessoas foram detidas na quinta-feira pela GNR por furto de 265 quilos de azeitonas nas zonas de Monforte e Elvas, no distrito de Portalegre.Segundo a GNR, um dos grupos, com sete homens e cinco mulheres, foi surpreendido na posse de 140 quilos de azeitonas furtadas em olivais na zona do Caia e São Pedro, perto de Elvas. Os militares apreenderam ainda quatro veículos e diversos utensílios.O outro grupo - quatro casais - estava na posse de 125 quilos furtados numa propriedade em Santo Aleixo, Monforte. Foram também aprendidas três viaturas. Os vinte detidos têm idades entre os 18 e os 61 anos. Ficaram a aguardar inquérito em liberdade.