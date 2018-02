Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vinte e oito guardas deixam cadeia de Lisboa

Estão todos sob ameaça de processos disciplinares.

Por M.C. | 09:52

Vinte e oito guardas prisionais da cadeia de Lisboa, que constavam na escala para trabalhar em trabalho suplementar entre as 16h00 e as 19h00 de quinta-feira, abandonaram a prisão sem o fazerem.



O protesto levou à chamada do Grupo de Intervenção em Serviços Prisionais à cadeia da capital.