Vinte pinguins africanos chegaram ao Algarve

Criado um novo espaço, com piscina, para acolher dez casais, provenientes de um zoo inglês.

Por José Carlos Eusébio | 08:28

Dez casais de pinguins africanos chegaram ontem ao Zoo de Lagos, passando a ocupar um espaço que foi construído de raiz para os receber. Estas aves aquáticas podem atingir os 20 anos de idade e são originárias da África do Sul.



Apesar de o imaginário coletivo associar habitualmente os pinguins ao gelo e ao frio, a verdade é que os pinguins africanos "precisam de calor, adaptando-se bem ao clima do Algarve", refere Agostinho Costa, um dos responsáveis do Zoo de Lagos.



Além disso, existe na parte interior das instalações "um sistema de ar condicionado que pode aquecer ou arrefecer, de acordo com as necessidades".



Os 20 pinguins que chegaram ontem a Lagos nasceram em cativeiro e alguns já têm quatro anos, sendo provenientes de um zoo inglês.



"São animais que se aproximam muitos das pessoas", explica Agostinho Costa. E acrescenta que os pinguins são alimentados com "carapaus e sardinhas, que devem ter entre 20 e 30 centímetros de comprimento".



O espaço, que foi criado para receber os pinguins, está dotado de uma piscina e dispõe de uma área com areia. Foram construídas tocas, que servirão como locais de nidificação.



O objetivo do Zoo de Lagos é, aliás, fazer a reprodução desta espécie.



Ao lado do espaço habitado pelos pinguins (existirão paredes de vidro a separar), está a ser construída uma piscina para os visitantes do zoo.



Parte da receita arrecadada - a percentagem ainda não está definida - irá reverter para um projeto de conservação desta espécie em risco, que está a ser desenvolvido na África do Sul.