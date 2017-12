Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Viola a filha de amigos em Albergaria-a-Velha

Homem de 41 anos abusou de menina durante dois anos.

Por Francisco Manuel | 01:30

O pedófilo aproveitou a amizade para conseguir estar com a filha do casal e violar a menina, na altura com 12 anos, que foi ameaçada para nada contar. Seria o ‘segredo’ deles, mas os comportamentos suspeitos da menor levaram os pais a tentarem perceber o que se passava com ela. A vítima acabou por revelar tudo e o predador sexual, de 41 anos, fugiu para o estrangeiro.



O suspeito foi detido, na quinta-feira, pela Polícia Judiciária de Aveiro. Ontem, foi ouvido em primeiro interrogatório judicial e vai aguardar julgamento em liberdade. Está proibido de contactar com a vítima e não pode entrar no concelho de Albergaria-a-Velha, onde a menor reside com os pais.



Os abusos sexuais e violações iniciaram-se quando a menor tinha apenas 12 anos e prolongaram-se pelos dois anos seguintes. O predador sexual usava a amizade com os pais da vítima para conseguir estar a sós com ela em casa e em locais isolados, onde cometia os abusos. Inicialmente, dizia que era um segredo porque ninguém iria entender. Depois, quando a menor tentou acabar com tudo, ameaçou-a, dizendo que ninguém iria acreditar nela.



Inocência da vítima

O pedófilo aproveitou-se da inocência da menina para a convencer a manter as relações sexuais. Quando ela cresceu, tentou silenciá-la, ameaçando com o facto de ninguém acreditar nela e de lhe poderem imputar as culpas pelo sucedido.



Fuga para outro país

Após a denúncia recente, o suspeito fugiu para o estrangeiro e estaria a preparar-se para emigrar de vez, já em janeiro. Quando regressou a casa, a Polícia Judiciária de Aveiro deteve-o, no cumprimento de um mandado emitido pelo DIAP de Aveiro.