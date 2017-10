Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Viola a filha na noite em que fazia 18 anos

Homem de 52 anos trancou-se em casa e só foi retirado à força pela GNR após quatro horas de negociações.

Por João Carlos Rodrigues e Miguel Curado | 02.10.17

A GNR deteve ontem de madrugada um homem de 52 anos que violou a filha na noite em que esta celebrava o 18º aniversário. O agressor ainda tentou evitar a detenção, barricando-se dentro de casa com a vítima e outros dois filhos menores. O caso aconteceu em Santo António da Charneca, no Barreiro, e chegou a mobilizar negociadores da GNR. Só após quatro horas o agressor cedeu e foi detido.



Segundo o CM apurou, a vítima é filha de pais separados. Normalmente fica com a mãe, mas na noite de sábado ficou com o pai para comemorar o aniversário. Mas pela 01h30, a jovem ligou à mãe, relatando que tinha sido violada pelo pai. A progenitora alertou as autoridades, que rapidamente mobilizaram meios para o local, uma zona de vivendas de luxo.



Mas assim que os militares chegaram, o homem trancou-se dentro de casa com a filha e dois meios-irmãos desta, ambos menores, recusando entregar-se.



Durante duas horas, a GNR tentou encetar negociações com o agressor, mas em vão. Foi já perto das 04h00 da madrugada que o homem acedeu a falar com os negociadores, mas duas horas depois o impasse mantinha-se. Temendo pela segurança da jovem e dos dois menores, os responsáveis da GNR decidiram fazer uma intervenção tático-policial, entrando à força na habitação.



Os filhos do suspeito foram resgatados e o homem imediatamente detido. Foi levado para os calabouços, onde passou o dia e será presente hoje de manhã a tribunal para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.



A jovem recebeu assistência médica aos ferimentos sofridos logo no local e foi depois transportada ao Instituto de Medicina Legal, em Lisboa, para realizar exames que comprovem a violação.