Viola e engravida a filha adotiva

Homem, de 47 anos, responde por um total de 21 crimes.

Por Ana Isabel Fonseca | 08:45

Adotada em agosto de 2014, a menina terá começado a ser alvo de abusos menos de um ano depois. Tinha apenas 10 anos quando o pai adotivo a forçou a manter relações sexuais pela primeira vez na casa onde viviam, em Guifões, Matosinhos. Os crimes foram cometidos até julho de 2017, tendo a menina engravidado do arguido.



O suspeito, de 47 anos, foi agora formalmente acusado pelo Ministério Público. Responde por 18 crimes de abuso sexual de crianças na forma agravada e ainda três crimes de pornografia de menores.



Segundo a acusação, o arguido terá ainda filmado os atos sexuais que manteve com a filha adotiva, que entretanto abortou. Segurava o telemóvel na mão ou colocava o aparelho na cómoda a gravar. Tirou também fotografias à vítima, despida.



O suspeito visionou depois com a filha os filmes que gravou, tendo uma das situações ocorrido na empresa onde o homem trabalhava. "O arguido atuou ciente que os atos que praticou eram abusivos de inexperiência e ausência de livre autodeterminação sexual da menor e eram adequados a ofender a saúde física e psíquica da mesma", diz a acusação.



Ao CM, o advogado Aníbal Pinto, que defende o arguido, recusou comentar o caso, dando apenas conta de que "qualquer pessoa, ainda que esteja acusada de um crime hediondo, tem direito à defesa e à presunção da inocência". O arguido, que tem uma outra filha adotiva, está em liberdade, mas proibido de se aproximar da vítima.