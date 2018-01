Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Viola enteada durante a noite

Funcionário da Câmara de Palmela obrigava menor a sexo.

Por Magali Pinto | 01:30

Os abusos sexuais prolongaram-se ao longo de dois anos, em Palmela. A vítima começou a ser atacada pelo padrasto quando tinha 13 anos e o pesadelo da menina só terminou em novembro do ano passado, quando a mãe da rapariga chegou a casa e viu o companheiro a abusar da filha. O casal vivia junto há oito anos. O predador, de 45 anos, funcionário da Câmara Municipal de Palmela, foi agora detido pela Polícia Judiciária de Setúbal.



Segundo o Correio da Manhã apurou o homem ficou obcecado pela enteada. Controlava o telemóvel e as conversas da menor nas redes sociais e foi quando descobriu que a jovem tinha namorado que os abusos sexuais se intensificaram.



Por medo e vergonha, a rapariga nunca denunciou o padrasto. A vítima era sujeita a todo o tipo de práticas sexuais quando a companheira se ausentava e até mesmo quando a mulher estava a dormir. Em novembro passado, a mãe da rapariga entrou em casa e viu o predador a abusar sexualmente da filha. Imediatamente obrigou-o a sair de casa e participou o caso no posto da GNR daquela zona.



Os militares, ao terem conhecimento da grave situação , remeteram o caso para a Polícia Judiciária de Setúbal, que agora deteve o homem. A jovem, que já prestou declarações, relatou aos inspetores o inferno que passou às mãos do companheiro da mãe, com quem já vivia há vários anos, e com quem já tinha estabelecido uma relação de confiança.



Desde que foi denunciado às autoridades, o agressor não voltou a ter contactos com a vítima.