Viola filha adotiva durante dois anos e engravida-a

Homem de Matosinhos foi acusado de 21 crimes sexuais.

O Ministério Público (MP) acusou um homem de, entre 2015 e 2017, abusar sexualmente da sua filha menor adotiva, de 13 anos, que acabou por engravidar, informou esta terça-feira a Procuradoria-Geral Distrital (PGD) do Porto.



Na sua página oficial, a PGD do Porto referiu que entre janeiro de 2015 e julho de 2017, o arguido manteve "por diversas vezes" contactos e relações sexuais, nomeadamente de cópula completa, com a filha menor que adotara.



Na sequência deste relacionamento sexual, a menina acabou por engravidar, frisou.



A procuradoria acrescenta que estes abusos sexuais aconteceram na casa do arguido, em Guifões, concelho de Matosinhos.



O MP acusou o homem de 18 crimes agravados de abuso sexual de criança e três crimes agravados de pornografia de menores.