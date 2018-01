Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Viola prostituta por não querer pagar 15 euros

Cliente não cumpriu o acordo que tinha feito com a mulher.

Por Liliana Rodrigues | 08:20

Um metalúrgico vai ser julgado em Braga por ter violado uma prostituta, no ano passado. A queixosa, de 45 anos, exige uma indemnização de 20 mil euros, porque o arguido ameaçou deixá-la amarrada a uma árvore.



A vítima diz ter temido pela vida. Alega que combinou com o homem, junto à rulote do Zé das Bifanas, na rodovia, prestar-lhe serviços sexuais, com uso de preservativo, no parque de estacionamento de um supermercado de Braga. Em troca, receberia 15 euros. Mas o homem não respeitou o ‘contrato verbal’ e levou a mulher para um descampado, onde a obrigou a manter relações sexuais à força e sem utilizar preservativo.



No final, insultou-a, chamando-lhe "vaca nojenta" e abandonou-a num local ermo, à meia-noite. Depois da queixa na Polícia Judiciária de Braga, o homem - de 45 anos e conhecido pela alcunha de ‘Granito’ - foi identificado e confessou o crime.



O arguido mostrou-se arrependido e alegou que estava "um pouco tocado da bebida" quando foi abordado pela vítima, que lhe fez a proposta. Admitiu que recusou pagar, mas negou qualquer ameaça. O julgamento começa em maio.