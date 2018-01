Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Viola rapariga em instituição

Agressor, de 16 anos, atacou uma colega com limitações mentais.

Por Nelson Rodrigues | 09:09

O rapaz de 16 anos estava há apenas cinco dias numa instituição da cidade do Porto quando violou uma colega, de 17 anos - e que sofre de limitações físicas e mentais, não fala nem ouve.



O arguido, que está em prisão preventiva na cadeia de Leiria, pediu a um colega, também menor, para ficar de vigia na porta da unidade de emergência da casa de acolhimento e praticou os atos sexuais com a vítima, que tentou, sem sucesso, fugir às investidas do agressor.



O crime foi cometido na noite de 20 de julho de 2017, quando o arguido - que tinha sido transferido de outra instituição - estava com outro menor junto ao campo de futebol. Nesse local foram abordados pela vítima, que lhes entregou uma folha em papel com o nome dos seus pais.



Foi nesse instante que o agressor perguntou à menor se queria manter relações sexuais e, ato contínuo, empurrou-a em direção à unidade de emergência, onde a beijou na boca e nos seios e acabou por a violar.



A vítima denunciou a violação e foi transportada, nesse dia, ao Hospital de S. João, onde foi submetida a exames que confirmaram o ataque sexual. O agressor foi detido no dia seguinte.



"O arguido atuou com o objetivo de satisfazer os seus instintos lascivos e libidinosos, atuando sobre a ofendida, sabendo que a mesma era incapaz de pedir por socorro devido à deficiência física e cognitiva", lê-se na acusação consultada pelo CM.



O menor começa a ser julgado no Tribunal de S. João Novo, no Porto, por um crime de violação, no final de fevereiro.